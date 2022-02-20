湖人球星詹姆斯（LeBron James）在明星賽周末向美媒《The Athletic》表示，他一定會等到長子布朗尼（Bronny）進入NBA，父子一起上陣之後再退役。「我的最後一年會和我兒子一起打，無論布朗尼在哪一隊，那就是我會去的地方，我會不計一切跟他我兒子打1季。到那時候已經不是錢的問題了。」

布朗尼本名叫做LeBron（詹姆斯二世），暱稱為布朗尼，出生於2004年6月，他的乾爹是保羅（Chris Paul），偶像是韋斯布魯克（Russell Westbrook）。布朗尼出生的時候父親詹姆斯19歲，母親18歲。布朗尼中學的登錄身高為188公分，後來長到193公分，他還是青少年，體格遠不如父親健壯，但體能相當優秀。

依據聯盟規定，布朗尼最早可於2024年參加NBA選秀，詹姆斯與湖人的合約持續到2022-23球季。詹姆斯將於2024-25球季滿40歲，並可挑戰成為史上例行賽得分最多的球員。

布朗尼最後未必進入湖人隊，詹姆斯可能因此轉隊。明星賽周末在克里夫蘭騎士隊主場舉行，詹姆斯說返回騎士隊的可能性也存在，但一切都是未定。「我沒說我會回來打球，我不知道未來會怎樣。」如果騎士隊選到布朗尼，詹姆斯就必須回來了。

NBA史上從未有父子身為球員同場打球，職棒MLB場上最有名是葛瑞菲父子（Ken Griffey）。冰球NHL的戈迪豪（Gordie Howe）是最厲害的，他成功帶著不僅1位、而是兩個兒子一起上陣。