烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）19日在慕尼黑安全會議上發表演說。

烏克蘭東部戰事一觸即發，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）昨（19）日痛批各國姑息俄羅斯，並且要求和俄羅斯總統普丁會面。

綜合《以色列時報》（Times of Israel）、烏克蘭國際傳真社（Interfax Ukraine）報導，澤倫斯基昨日在慕尼黑安全會議（Munich Security Conference）上表示，「我不知道俄羅斯總統想要什麼，所以我提議會面」，「為了和平解決問題，烏克蘭將持續尋求外交途徑。」

目前克里姆林宮尚未回應澤倫斯基的要求。

澤倫斯基也要求盟國立即制裁俄羅斯，以恫嚇俄羅斯的侵略行為，「你們在等什麼？」他警告盟國的制裁行動可能會來得太慢，「我們的部分領土將會被佔領。」

澤倫斯基說，「把我們關在棺材裡、等待外國士兵來不是我們準備要做的事」，「我們將會保護我們的國家，不管有沒有（外在）援助。」

澤倫斯基在演說中斥責西方各國無所作為，他說烏克蘭在放棄世界第三大核武庫後獲得安全保證，「我們沒有武器，也沒有安全，但我們有權利，有權利要求結束綏靖政策，獲得安全及和平保證」，「8年了，烏克蘭一直是盾牌，8年了，烏克蘭一直在阻擋世界最強大的軍隊之一。」

澤倫斯基說：「這個安全體系很慢，而且又失敗了，因為全球各國的自私、自傲以及不負責任，結果是一些國家的犯罪及他人的冷漠，冷漠讓你成為幫兇。」

「15年前俄羅斯聯邦在這裡宣布挑戰全球安全的意圖，世界如何回應？姑息。結果是？至少吞併克里米亞及侵略我的國家」，他說，聯合國「無法保護自己」。

他說烏克蘭尋求一個加入北約「明確且行得通」的時間表。