台北市議員羅智強日前發起400公里縱走台灣，感謝民眾對於四大公投案的支持，也都會在臉書分享過程和心情，他昨(19日)晚則是透露這段謝票之旅的最佳夥伴是苗栗縣議員徐功凡，且有一段路，自己跛了右腳、徐則跛了左腳。

羅智強表示，如果台中市新聞局長鄭照新是之前夜宿49天的最佳拍檔，那麼徐功凡就是400公里謝票的最好夥伴，從新竹香山開始陪伴謝票，原計劃陪走四天到苗栗和台中交界，但到台中邊界時，徐表示這四天真的好感動，想再陪走到台中大甲，等走到台中大甲，又說想陪走到台中清水，等走到台中清水，忽然發了狠地說，「強哥，我可以陪你走到屏東嗎？」於是這條路多了一個同伴。

羅智強也說，從台中大甲走到清水的那一段路，好笑的是自己跛了右腳，徐功凡則跛了左腳，為了避免腳負擔過重，後來我們兩個人都全程使用健走杖，結果腳是不跛了，但一坐下來休息的時候，就換成肩膀痛。他也透露，目前累計里程達到285公里，今(20日)將從彰化大村車站出發、周一從彰化溪州森林公園出發、周二則是由雲林斗南文安國小出發。

此文曝光後，有不少網友亦留言表示，「辛苦了二位的勇往直前精神真令人佩服繼續加油喔」、「智強多個好夥伴陪走，就是強，辛苦你們了」、「要穿暖，吃飽喔！加油」、「所有人加油」。