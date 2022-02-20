2022年底九合一大選，民眾黨縣市議員提名風波不斷，身兼選戰小組召集人的立委蔡壁如18日邀請黨代表舉行座談會。她表示，關於年前到現在提名人選的種種風波，自己一肩承擔；而民眾黨成立的目的，「就是為了將柯文哲主席送進總統府」。

蔡壁如18日在臉書發文表示，當天晚上她和黨代表們展開一場公開透明、面對面的溝通，因為民眾黨向來公開透明，就像她寫給黨代表的一封信一樣，要贏得2024的總統選舉，2022這一戰非常關鍵。

此次是民眾黨成立兩年多以來，第一次投入的全國性大型選戰，蔡壁如說，雖然民眾黨在短時間之內就已經成為第三大黨，但實際的情形是，民眾黨仍然很小，沒有民進黨龐大的資源、也沒有國民黨地方的組織，但她相信每個民眾黨黨員，都是因為期待新政治對台灣的改變，讓我們走在一起。

蔡壁如強調，既然是公開透明、理念一致，對她而言，就不會有偷偷摸摸的行為；而進到黨部幫忙選務，是柯文哲主席臨危受命，選戰九人小組名單也是柯主席提出。

至於年前到現在提名人選的種種風波，蔡壁如一肩承擔，她並直言，民眾黨成立的目的，就是為了將柯文哲主席送進總統府，相信所有的黨員、黨代表，也都跟她一樣有同樣的信念，所以只要有機會，她願意跟每位黨員面對面的溝通，密會或者偷偷摸摸，不是她的風格，且如果是密會，不會發開會通知。