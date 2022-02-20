受寒流影響，氣象專家吳德榮表示，今天到明天清晨都極寒冷，是這波寒流最強的時候，今晨最低溫出現在新北鼻頭角6.2度，今日至明晨，最低溫可降至8度，北台灣白天高溫約12度上下，其他各地大多也是整天濕冷，是這個冬季最冷的一波，大範圍連日多雨至周三。

同時，氣象局發布基隆市、新北市豪雨、台北市、台中市、南投縣、宜蘭縣、花蓮縣大雨特報，受東北風及華南雲雨區影響，今天基隆北海岸有局部大雨或豪雨，大台北、宜蘭地區及台中、南投、花蓮山區有局部大雨發生的機率，連日降雨，山區請慎防坍方及落石。

氣象局發布7縣市大雨特報。(氣象局提供)

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，今、明（20、21日）兩天受冬季最強冷空氣影響，水氣又多，各地有雨；雨勢時大時小，降雨時間、南台灣相對較短，其他地區都很長。

吳德榮說，今日至明晨，全台各地最低溫可降至8度，但因無輻射冷卻加成，所以無法創這個冬季平地最低溫紀錄，不過由於陰濕多雨，北台灣白天高溫約僅在12度上下，其他各地大多也是整天濕冷，所以感覺上會是這個冬季最冷的一波。今天北部氣溫8至12度，中部8至13度，南部及東部10至16度，明日各地持續有雨，白天起氣溫略回升、仍很寒冷。

寒流影響，今天至明天（21日）上午台中以北、宜蘭及金門有持續10度、馬祖持續6度左右或以下的低溫；台南、嘉義、雲林、彰化、南投、花蓮及澎湖也有10度以下氣溫。（氣象局提供）

吳德榮表示，周二（22日）全台持續有雨；氣溫續回升、天氣濕涼微冷。周三（23日）鋒面及另一波冷空氣南下，各地雨勢增大，氣溫下降、再轉冷。周四（24日）鋒面離開，連日大範圍多雨的型態終於改變，但大台北及東半部仍有局部短暫雨，桃園以南晴朗穩定，北台灣偏冷，其他各地早晚冷。周五、六（25、26日）大氣轉乾，各地晴朗穩定，東半部偶零星雨；白天逐日回暖，然而清晨仍有輻射冷卻帶來的低溫。