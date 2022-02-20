被外界視為民進黨參選台北市長熱門人選的指揮官陳時中，18日透露「能選的話一定會辭職」，昨更強調，沒有控制好疫情，就不具備選舉資格。對此，國民黨新北市議員葉元之表示，陳時中過往5項防疫決策失誤，讓他不禁要問，若一個市長是這樣容易決策錯誤、會踢責任、粉飾太平、慢半拍、有私心的人，這還能做好市長嗎？

葉元之昨（19日）在臉書發文表示，陳時中一鬆口參選，行政院長蘇貞昌就加碼說台灣防疫世界第一，歸功於陳時中的領導，企圖把防疫的光環，轉化為陳時中參選的養分，讓陳時中在參選前，好好消費指揮官這個位置。

針對蘇貞昌的舉動，葉元之認為，但陳時中的防疫真的好嗎？就讓他來提醒大家幾件事：首先，在前年疫情剛開始時，陳時中呼籲健康的人不要戴口罩，還好台灣人不聽政府的話，紛紛戴口罩保護自己。

其次，葉元之稱，桃園諾富特飯店的破口，造成去年5月至7月的三級警戒，飯店員工早就有向衛福部檢舉飯店沒做好分流，但衛福部不當回事，把責任踢給桃園市衛生局；第三，「3+11」到底是誰做的決策，以及有沒有會議紀錄的留存？陳時中到現在還說不清楚；第四，入境普篩是在野黨呼籲半天後，陳時中才願意做。

葉元之最後強調，為護航高端，陳時中不願意購買足夠的國際疫苗，還說世界怎麼跟得上台灣，連一開始日本要捐AZ，民間企業要捐BNT，陳時中都愛要不要，造成當時疫苗普及率嚴重落後，等民意激烈反彈，陳時中才對國際疫苗採開放態度。試想，如果一個市長，是這樣一個容易決策錯誤、會踢責任、粉飾太平、慢半拍、有私心的人，「大家認為他會是一個好市長嗎」？