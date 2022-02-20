新北市1名人妻小芳（化名）去年被丈夫發現手機訊息內有多個鹹濕簡訊，1名男子傳送「邊看邊摸妳，妳會慾火焚身」、「你XX很緊」等內容，丈夫一查發現小王已與妻子開房間2次，小王事後更說「看妳高潮是我的榮幸」讓丈夫崩潰罹患憂鬱症，半夜甚至都會醒來大哭，法官判小王須賠償30萬。

判決書指出，丈夫與小芳結婚10年，直到去年才發現小芳手機內有與其他男子的曖昧鹹濕訊息，2人還已到新莊某摩鐵發生關係2次，對方男子之後陸續傳出煽情文字，包括「我喜歡抱妳的感覺，邊看邊摸妳，妳會慾火焚身」、「我覺得妳身材很好，XX很緊，跟妳做愛很舒服」，丈夫氣炸決定提告。

丈夫在法庭上將對話截圖公開，包含對方男子稱想要與小芳成為炮友關係「維持砲友關係最好嗎？」男子還說「妳有覺得被我弄得好淫蕩嗎」、「看妳高潮是我的榮幸」，丈夫稱看到這些訊息後崩潰不已，就醫後確定罹患混合焦慮及憂鬱情緒的適應障礙症、失眠症，每天深夜都會驚醒哭泣。

挨告的男子則辯稱丈夫早已承諾原諒小芳，雙方一直維持著婚姻關係，就代表男子不願離婚，他不具賠償責任；法官則認為不能僅依沒有離婚就認定無侵害配偶權，因有其他因素才未離婚，審酌男子事後承認2次與小方發生關係與多個曖昧訊息，判處男子應賠償30萬。