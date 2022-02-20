據大陸外交部官網消息，昨天（2月19日）晚間，大陸國務委員兼外長王毅在北京應邀以網路視訊方式出席第58屆慕尼黑安全會議大陸專場並發表主旨講話。王毅表示，北京冬奧會的成功，是中國的成功，更是世界的成功。

王毅表示，2022年北京冬奧會即將圓滿結束。借此機會，他願向世界上所有熱情支持和參與北京冬奧會的人們表示衷心感謝。北京冬奧會的成功，是中國的成功，更是世界的成功。這場舉世矚目的體育盛會，不僅為身處疫情寒冬的各國人民帶來了溫暖與希望，更為動蕩不安的世界注入了和平與團結的寶貴力量。

王毅說，北京冬奧會的口號是「一起向未來」。我們看到，在冬奧賽場上，哪怕是最激烈的競爭對手也能和平競賽、相互鼓勵，因為他們的目的不是打敗對方，而是超越自我。

王毅呼籲，這樣的精神也應該成為國與國之間的相處之道。中方願與各國以團結為帆，以合作為槳，在後疫情時代同舟共濟，開創更加美好的未來。