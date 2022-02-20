勇士前鋒卓雷蒙格林（Draymond Green）的家中遭小偷了，在今年NFL超級盃賽事期間（美國時間2月13日），格林跑到洛杉磯SoFi體育場的現場觀戰，當他不在家的時候，竊賊破窗而入大肆搜刮。美媒TMZ報導，格林回家之後發現家裡的珠寶、手表等值錢物品被洗劫一空，財物損失超過100萬美元（新台幣2788萬元）。

格林自己同樣住在洛杉磯，他晚上回家即發現被小偷光顧，警方目前還在調查。超級盃賽事期間是豪宅被闖空門的高峰期，有錢人全家去現場看球，甚至是上場比賽的球員自己家裡成為目標。

例如2017年職棒世界大賽，當時效力洛杉磯道奇的普伊（Yasiel Puig）在決賽第7戰輸掉之後，回家發現被竊賊破窗而入。普伊只損失150美元的財物，主要是因為他幾個月內連續遭竊，前一次損失50萬美元，等到世界大賽的時候他家裡已經沒什麼好東西可偷了。普伊還說：「我錢很多，被偷一點沒關係。」

格林在今年1月初下背部椎間盤受傷之後就沒再上場，勇士球團公告指出，格林明星賽前連續缺陣20場比賽（包括他只打7秒鐘的那場），他已經可以進行輕度的練球，但還沒有明確復出日期，球團只表示他將於明星賽周末結束後的某個時間回歸。