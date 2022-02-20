能選就辭？疫情趨緩就出來選？ 陳時中遭追問點頭回「嗯」...隨後急改口喊：陷阱太重了

被視為參選台北市長熱門人選的衛福部長陳時中，18日透露「能選的話一定會辭職」，當時就引發網友爭論，昨(19日)被問到是否疫情安心就會參選北市長，他點頭說「嗯」。此話一出再度讓網友炸鍋，有人就認為「想選又在那邊裝，讓人看破手腳」。

有媒體問陳時中「是否在等總統點頭」，陳回應，「我以前就講過，基本上我現在的任務就是防疫跟衛生行政，這個事情我處理得妥當才具備選舉資格，沒有處理妥當那當然就屬於不能選」。媒體追問「那你覺得你現在能選了嗎？」陳說，我不知道；至於被問「要等誰告訴你？」陳回應，「沒有在等誰告訴我能不能選，看到亮光就知道了，等到大家都覺得安心的時候」。

此時媒體追問「意思是說三月疫情趨緩，也可能是所謂的亮光？大家安心之際，是否就會出來選？」陳時中先是點頭說「嗯」，接著馬上回應「沒有啦，你不能這樣講，這題目陷阱太重，這是一個起碼的條件，那其實社會賢達還是非常多，也不是非我選不可，我只是強調，沒有控制好疫情，沒有不具備選舉資格」。

陳時中最新說法曝光後，引發網友爭論，《Yahoo新聞》相關報導底下有超過200則留言，不少人直言「那麼想選舉，為什麼不辭職呢？」「扭扭捏捏的無聊」、「來考驗台北人的智力與判斷能力」、「考驗台北人智商的時候到了」。