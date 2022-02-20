香港《文匯報》報導，香港新冠肺炎疫情愈趨嚴重，昨日確診個案攀升至6063例，其中6059例屬本地感染病例，初步確診也有7400例，且再有15名患者離世。由去年底至今，累計已有46人染疫不治，其中多達40名死者沒有接種過疫苗。

負責疫苗接種計畫的香港公務員事務局局長聶德權表示，長者及兒童是特區政府主力推動接種疫苗的對象，正動員更多醫護到安老院舍打針，目標是未來三周內為大多數合適長者打第一針，並會為學童提供到校接種服務。疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆表示，特區政府須推高第二劑疫苗接種率，以減低死亡數字及對醫療系統的衝擊。

香港醫管局總行政經理何婉霞昨日在疫情簡報會上表示，19日再有15名患者死亡，包括10男5女，年齡在50歲至99歲之間，其中僅2人曾接種新冠疫苗，其餘均沒有打針。同時，現仍有10多名年齡在45歲至93歲之間的病人情況危殆，另有數十名患者情況嚴重。

香港衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，分析去年12月31日至今的46宗染疫死亡個案，發現僅有6名死者生前有接種新冠疫苗，其中3名死者曾接種兩劑科興疫苗、一人曾接種兩劑復必泰疫苗，餘下2人只打了一針科興疫苗，其餘40名死者則未有打針。

★主力推動長者兒童接種疫苗

疫苗有效防止重症甚至死亡，而香港至19日已打首劑疫苗的接種率為85.7％，其中30歲至59歲群組的接種率均超過九成，但80歲或以上長者第一針接種率僅42.63％，而染疫死亡患者多為長者，還包括2名未有打針的幼童。

聶德權昨日在社交平台Facebook撰文表示，前日下午舉行跨部門網路視訊會議，全力協助地區人士推進疫苗接種。其中，衛生署同事明言再全力便利醫生訂針，並快速處理加入接種疫苗隊伍申請，讓新的醫療機構或醫生投入服務，為市民打針。

聶德權強調，當前疫情嚴峻，特區政府會提供一切便利措施，方便長者及兒童接種，包括正動員更多醫護人員到安老院舍打針，目標在未來三週為大多數合適長者完成第一針接種，同時繼續與地區合作，派出流動接種車到長者居住地區以方便他們接種。此外，會配合教育局及衛生署為學童提供到校接種，有需要再加開接種中心。

★專家：須推高第二劑接種率

劉宇隆19日在接受電台訪問時指出，這波疫情高峰有機會達到每日2萬至3萬例確診，參考其他國家情況，估計本港疫情要到3月至4月才「見頂」，為減低死亡個案和對醫療系統的衝擊，市民必須接種疫苗，而政府應爭取將每日接種量提高一倍至20萬劑，並推高第二劑疫苗的接種率，惟巿民到部分私人診所預約打針要等候三周，情況不理想，建議增加私人醫生每次取得的疫苗劑量，並招聘退休醫護人員協助打針。

新一波疫情已造成2名幼童死亡，他指出，幼童之前未有接種，故染疫後病情嚴重，加上幼童沒有接觸過以往新冠病毒，未產生免疫力，而少數病情嚴重的兒童本身亦有先天性免疫力缺陷，故呼籲家長盡快讓子女打針，以提高保護。

劉宇隆又提到，有數據顯示孕婦感染新冠病毒，病情會較嚴重，更增加早產機會，而接種新冠疫苗後產生的抗體則可透過胎盤和血液傳送予胎兒，餵哺母乳時亦能為嬰兒提供保護，故建議孕婦盡快接種，而復必泰和科興疫苗對孕婦均安全。

★林永和：兒童極少不良反應

疫苗可預防疾病科學委員會成員林永和表示，兒童接種後極少出現不良反應，打針後發燒比例少於1％，患有濕疹和鼻敏感都可接種疫苗，不會令藥物敏感和食物敏感惡化。