行政院19日要求教育部及體育署檢討國家代表隊成員調查處份有關冬奧選手黃郁婷服裝爭議事件，引發外界議論。對此，前藍委孫大千痛批，行政院長蘇貞昌到底是有什麼問題，竟然帶頭修理自己的奧運國手，如果黃郁婷在此次冬奧奪得獎牌，蘇貞昌還敢用這樣的方法打擊黃郁婷嗎，這算不算是大小眼打落水狗的低級行為呢？

孫大千今（20日）在臉書發文表示，黃郁婷不過是在美國備戰冬奧的訓練時穿了好朋友贈送的大陸隊隊服，這究竟是犯了什麼錯，違反了哪一條法律？難不成民進黨現在對於國手在訓練時要穿什麼衣服都要規定管制嗎？

孫大千直言，若黃郁婷是穿著美國隊或者是日本隊的隊服來進行私人練習，蘇貞昌也會認為言行不當嗎？如果其他國家的選手在訓練時穿了中華隊的隊服，回國之後也要接受自己政府的修理批鬥嗎，中華民國已經變成了極權國家嗎？如果黃郁婷在此次冬奧奪得獎牌，為國爭光，蘇貞昌還敢用這樣的方法追殺打擊黃郁婷嗎，這算不算是大小眼打落水狗的低級行為呢？

針對行政院的做為，孫大千痛批，既然這麼仇視大陸，蘇貞昌大可以拿著家裡的掃帚去和北京政府決一死戰，「沒有人會攔著你」。