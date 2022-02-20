2月19日，由中海集團旗下中國建築國際承建的竹篙灣和啟德碼頭大陸援建社區隔離治療設施開工建設。19日下午，大陸援建社區隔離治療設施啓動儀式在竹篙灣隔離檢疫地塊舉行，香港行政長官林鄭月娥、香港中聯辦副主任尹宗華、中國建築國際集團主席顏建國等嘉賓一同出席。

在啟動儀式上，林鄭月娥代表全港市民對大陸中央領導在香港面對新一波疫情時，對香港的高度重視、親切關懷和全力支援，表示衷心感謝。林鄭月娥表示，過去2年香港成功克服了4波疫情，香港的信心來源是市民緊記國家是香港最堅強的後盾。

林鄭月娥表示，目前，香港面對更加嚴峻的疫情，中央援助力度更大、速度更快。特區政府會用盡全力、排除萬難，調動一切可以調動的資源，採取一切必要採取的措施，確保香港市民生命安全和身體健康，確保香港特別行政區大局穩定。

林鄭月娥稱，各界19日在此一起見證竹篙灣社區隔離及治療設施開建的儀式。特區政府也會尋覓其他地方作為社區隔離和治療設施，徵用一些新落成公共屋邨樓宇、租用酒店和改裝一些室內體育中心等。林鄭月娥強調，只要市民齊心，就有信心可以打贏這場抗疫戰。

尹宗華在致辭中表示，香港中聯辦全力支持特區政府履行抗疫主體責任，全力支持林鄭月娥行政長官領導特區防疫抗疫工作。興建社區隔離治療設施，對於打贏這場疫情阻擊戰是必需的。希望中國海外集團不負特區政府所託，以最優辦法、最快速度，夜以繼日建設。

顏建國代表中海集團及中國建築國際集團致辭時表示，在穩控疫情的最緊要關頭，能夠得到中央信任，倍感使命光榮、責任重大。他指出，中海集團將堅決貫徹落實中央指示要求，堅決不負重托、不辱使命，有信心、有決心、有能力高質量完成項目建設任務。

香港特區政府有關部門，香港中聯辦經濟部，中海集團總部部門及在港上市公司有關負責人參加活動。

報導稱，兩座隔離設施均由中國建築國際集團有限公司設計建造，全部投入使用後預計將為香港提供約9500個隔離單位。

其中竹篙灣增建隔離設施佔地45萬多平方米，建築面積26萬多平方米，高2層，分6個片區，建成後將提供6500多個隔離單位。啟德增建隔離設施佔地8萬多平方米，建築面積14萬多平方米，高4層，分3個片區，建成後將提供3000多個隔離單位。為實現分階段交付、保障後續使用安全便利，兩座設施的每個片區均配有醫療、辦公、儲存等輔助設施並獨立供水供電。