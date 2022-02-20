美國房貸利率走高，房貸需求受此影響降溫，但購屋族面對房價攀上歷史新高，需要更多貸款來一圓買房夢，購屋貸款規模反倒寫下歷史新紀錄。

根據美國抵押貸款銀行協會（Mortgage Bankers Association，MBA）經季調後的指數顯示，截至2月11日當周，購屋貸款申請量較前周下跌1％，與去年同期相比銳減7％。

MBA經濟學家卡恩（Joel Kan）指出:「過去一周房貸申請微幅下滑。除了房貸利率走揚，潛在購屋者還面臨房價墊高，這也讓平均申貸金額再度創下45.3萬美元的歷史新高。」

美國房市持續供不應求下，房價節節攀高，儘管房價增幅在去年夏季尾聲放緩，如今又見擴大。根據房地產研究機構CoreLogic出示的數據，去年12月全美房價年漲18.5％。

MBA周三（16日）公布，截至2月11日當周，美國30年期固定房貸平均利率從前一周的3.83％攀升到4.05％，觸抵2019年10月以來最高水位。

MBA經濟學家卡恩補充提到:「在美國公債殖利率近來走揚的帶動下，上周（迄至2月11日）抵押貸款利率全面上揚。美債殖利率揚升，係因通膨壓力不斷加劇，市場對聯準會將採取更激進緊縮政策的預期升高。」

過去幾個月抵押貸款利率急遽走揚，大大削弱再融資需求。迄至2月11日當周，房貸再融資申請量與前周相比下滑9％，相較去年同期驟減54％。

再融資占房貸申請總額的比例，從前一周的56.2％降至52.8％，寫下2019年7月來新低。