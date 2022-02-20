中部某一高職吳姓男老師被學生檢舉在課堂上說出「套套要放在機機上」，遭懲處自費接受心理輔導和2小時性騷擾防治課程，男老師不服，認為他是幽默是教學，提起相關訴訟，遭法官駁回，判定在課堂上說「套套」、「機機」、「套套要放在機機上」等就是性騷擾，故維持原判決，全案定讞，不可上訴。

吳姓男教師是中部一所職業學校代課老師，被學生檢舉常常在課堂上說: 「套套」、「機機」、「套套要放在機機上」等具有性意味的言論，經校方招開性平會調查後，認為該話語構成性騷擾，決定懲處男教師，自費接受心理輔導和2小時性騷擾防治課程。吳男認為懲處過當不服，向台中最高行政法院提起行政訴訟。

吳師認為他的意思只是要將隨身碟的蓋子，放在電腦主機上，且班上同學都明白，「套套」指的是USB蓋子，「機機」指的是電腦主機，同學們都知道這句話的意思，不會誤解成男性性器官或保險套，吳認為這是幽默教學，經詢問班上同學皆表示「不會覺得跟色情有關」、「沒有雙關意思」、「覺得好笑」，其餘五女同學也未提出性騷擾申請調查。

但台中最高行政法院認為，男老師在課堂上多次使用這些有性意涵的雙關語，確實有構成性騷擾的本質，雖然同學們都認為覺得好笑沒有多大意義，但在課堂上反覆使用，就是性騷擾。這句「套套要放在機機上」，並不會多數人可以接受，而變更其性騷擾的本質，男師更不能以「教學幽默」而豁免，判決維持原處分。