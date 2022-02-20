香港《文匯報》報導，第一批大陸國家援港物資、由廣東金發科技供應的30萬個國家標準KN95口罩昨天（19日）下午抵達香港。金發醫療總經理丁敏表示，了解到目前香港醫療和民生物資缺乏，他們也非常著急，已經連夜趕工3天製作這些物資供港，並爭取將總數2500萬個口罩在今日運到香港，「目前各方都在努力，主要是看找不找到貨車，現在只要有車能到香港就往裡面塞。」

作為第一批大陸國家援助香港的物資，30萬個國家標準KN95口罩於19日下午抵達。丁敏指出，這些物資是用於支援香港特區政府的，由特區政府決定如何使用，總數共2500萬個口罩後續將陸續到港。

★30萬個已到港 跨境司機難覓

丁敏表示，大陸充分了解現時香港的情況，大家都非常著急，也知道香港醫療物資和民生物資缺乏。為準備口罩，金發科技員工已經連續3天連夜趕工製作。

丁敏指出，大陸中央政府正在大力支援，處理香港疫情問題。大陸具有豐富的抗疫經驗，尤其是廣東，在抗疫物資上的設備、生產治療及儲備量都充足，能快速製作大量抗疫所需的物資，並盡快支援香港。

不過，萬事俱備，仍需東風。丁敏坦言，由於不少負責大陸與香港跨境運輸的司機不幸受新冠病毒感染，用於物流運輸的車輛相對缺乏，邊境的管理非常嚴格，加上昨天大陸與香港的天氣均不甚理想，因此把物資運送到香港的過程並不輕鬆，「所幸在大家共同努力下，已經排除萬難，把物資安全運送到了香港，未來會開通多個物流通道，相信後續的物資運輸上會更為順利。」