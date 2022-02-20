選戰逐漸升溫，台北副市長黃珊珊日前暗酸國民黨「提一個豬頭都要當選」掀波。對此，國民黨台北市議員王鴻薇表示，黃珊珊最近的言論，好像一杯白開水加了小辣椒；而白開水多喝有益健康，辣椒水就大可不必。

王鴻薇昨（19）日在臉書表示，黃珊珊從政24年，已經有一定的從政風格，言詞辛辣、尖酸刻薄並不是黃珊珊的風格，最近為了選舉，黃珊珊火力全開，從罵國民黨沒出息到批馬，到直酸對手是「豬頭」，這樣的風格「走味了」。

王鴻薇說，台北市經歷八年柯式「大白話」，衝突、互酸、叫罵一直不缺，其實第一個努力成為首都女市長的候選人，放棄了過去長期建立穩健、平實的風格，雖然可能像是一杯白開水，但為了創造網路聲量，言詞愈近辛辣，甚至到了人身攻擊，真的可惜了。更重要的是，王鴻薇認為，如果台北市長選舉的起手式就是口水之戰，那真的是汙辱台北市民的智慧了。

對於黃珊珊的豬頭說，國民黨副秘書長李彥秀17日也發文表示，這不像她認識20幾年的黃珊珊會說的話，「為了爭台北市長，黃珊珊副市長選擇戴上我不認得的面具」，這樣的發言或許得到聲量，但政治人物發言不能只看聲量，只想爭取聲量，真的能夠獲得市民的認同嗎？且在這一波波人身攻擊與口水戰中，削弱自己市政優先的形象，變成酸言酸語的政治打手，這樣的人設真的對黃副市長的選舉有幫助嗎？