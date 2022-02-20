17歲歐陽娣娣是歐陽龍與傅娟的小女兒，歐陽娣娣跟隨2個姊姊歐陽妮妮和娜娜的腳步，一起進入演藝圈發展，而男星「王子」邱勝翊昨（19日）晚則曬出與歐陽娜娜、歐陽娣娣聚會照，讓他不禁感嘆，兩姊妹又長大了，如今歐陽娣娣已暴風成長，邱勝翊還翻出昔日對比照，直呼：「我認識妳的時候 不是才小學嗎」。

「王子」邱勝翊私下與歐陽三姊妹感情很好，他昨晚在社群網站分享與與歐陽娜娜、歐陽娣娣聚會照，邱勝翊不禁感嘆：「好久不見，兩位可愛的妹妹又長大了」，其中最讓他感到驚訝的，就是歐陽娣娣已暴風成長為17歲的美少女，娣娣少了女童的羞澀，反而多了幾分少女的成熟韻味。

邱勝翊還翻出與歐陽娜娜、娣娣的昔日對比照，直呼：「尤其是娣娣，我認識妳的時候，不是才小學嗎」，照片中，當年還是小學生的娣娣身高只到王子的肩膀，娜娜的模樣也相當青澀，如今女大十八變，歐陽娜娜已是21歲的少女，17歲娣娣也不惶多讓，相當青春又俏麗。

畫面曝光後，吸引網友驚呼，歐陽娣娣真的是女大十八變，女星陳艾熙也留言：「娣娣真的長大超多～」，但也有不少人歪樓：「妹妹們都變大了，哥哥怎麼還是一樣帥呢」、「王子一點都沒變，真的就是髮型不一樣而已，還是帥」、「妹妹們變漂亮 王子變帥」。