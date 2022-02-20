國定假日雇主應依法給薪給假保障勞工的權益。（台中市政府提供）

2月28日和平紀念日為法定國定假日，台中市政府勞工局長張大春提醒，雇主若徵得勞工同意在國定假日出勤，工資應加倍發給；若勞資雙方事先協商將國定假日與其他工作日調移，則不產生工資加倍發給問題，但雇主仍應確實讓勞工知道調移的休假日，避免產生勞資爭議。

張大春指出，事業單位如僱用月薪制或部分工時勞工，使月薪制勞工於國定假日出勤，出勤時數在正常工時內，均應加發給1日工資；如為按日或按時計酬的部分工時勞工，也應按出勤時數發給加倍工資，雖工作形態不同，但適用相同規定。

張大春說，如國定假日出勤時數超過正常工作時數，則應依法付給勞工延長工時工資，保障勞工權益。國定假日如適逢勞工休息日或例假日，應安排其他工作日補假，補假日由勞資雙方協商後排定。

張大春表示，若單位依法實施彈性工時，即使該日的正常工作時間已變更，國定假日本應放假，雇主不得要求勞工事後補提供分配時數的勞務或以此減薪。惟國定假日適逢採行彈性工時，將工作時間分配至其他工作日形成空班，則無需補假。

勞工局強調，勞資雙方如有調整工時或勞動權益上任何問題，可電洽專線04-22289111分機35200，或至台灣大道市政大樓文心樓1樓新市政服務中心勞工局服務櫃台諮詢。