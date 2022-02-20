日本地下女子偶像團體「10tación」，5位成員因擁有亮麗與清新的氣質而受到廣大粉絲的喜愛。但去年才剛加入的兩名新成員京亞玖、天音茱莉近日卻因「重大違規」而遭到公司開除，只剩櫻美莉亞、藍田瑪利亞、海月雛野3人繼續活動，而開除她們的原因曝光後也讓粉絲們相當震驚。

根據「10tación」經紀公司所發表的聲明中透露，剛加入不久的京亞玖，除了「多次警告還是遲到」外，還被抓到「未成年抽菸」等經紀合約中的相關規定；另外，去年12月才加入的天音茱莉，則是「被發現懷孕」，經紀公司只好緊急解雇兩名成員，並坦承公司管理不佳、指導不周，向相關人士與所有粉絲們道歉。

不過，有網友認為天音茱莉因懷孕被解雇相當不合理，因為懷孕並非犯錯，因此部分網友看到內容後相當不滿，紛紛留言替天音茱莉抱屈表示「懷孕錯了嗎？」、「合約上有寫到懷孕就得被開除嗎？絕對不會有吧」、「為什麼懷孕是個錯誤」、「這應該是好事吧」，也有不少網友提出質問「所以孩子的爸爸是誰」引起熱烈討論。

對此，根據日本媒體《IDOL REPORT》的報導，經紀公司事後又針對天音茱莉懷孕一事再度發文，表示「退社和解約是當事人都能理解的情況下所做的決定」，否認將藝人懷孕視為違約，強調是人生中的一大喜事，但因她懷孕之後無法再配合團體行動，因此基於信任以及雙方都理解彼此的情況下才解約，希望外界給予溫暖的支持不要妄加揣測。