【愛傳媒藺奕專欄】大掃除清出一張照片，距今22年了。

我倆被年輕舞群簇擁，我們正在為婚禮的音樂劇作彩排，帶頭的Apple是一位非常嚴格的嘻哈舞蹈老師，有著天才的繽紛，總是把自己的才華撒得到處都是，我從她每次排練之中，感受到一種召喚，理解任何不能令人滿意的表現，都不值得我們屈尊。

婚後非常多年以後，有次在高雄見到她，彼時她所創立的兒童舞團已經卓然有成了，友誼也有植物一般遲緩的領域性，正如藤蔓最終包圍了一整面牆。

在佈滿深淵的大地上，人越走就越依賴最終的一躍，這就是我們總是斷捨離、必須不斷變輕的緣故。22年過去了，那種像保齡球一碰就倒、盡情耍廢的快樂，也很難再有了。

總之，還是踮起腳尖吧，女人這時候經常才是最美的，無論是為了張望、接吻還是跳舞，在陽光下踮腳走路並不需要繳倒影稅。

作者為文學奬得主

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