先前遭到火箭前鋒泰特打到右手的太陽後衛保羅，20日雖在全明星賽練球階段現身，且沒打算退出今年全明星賽，但他坦承自己曾動過4次手術的右手傷勢不太樂觀，預計讓他下半季將要缺席一段時間才能回歸，這對目前位居聯盟與西區龍頭的太陽，絕對不是好消息。

「我們現在拿到48勝10敗，假如我因手傷缺席一段時間，我相信我的隊友必定可以支撐下去，」本季到現在保持全勤，且拿場均14.9分、10.7助攻的保羅說，「受傷永遠都會讓人感到沮喪，我的手部外科醫生都已經快要變成我的家人了。」

「我經常想要上場打球，當我感覺手部出了狀況，不管因為什麼理由都會讓我抓狂，」保羅表示，「很明顯我們不會想要匆促治療這次的傷勢，我會試著用所有物理性治療，讓自己可以更快恢復，當我可以上場時間來臨，我跟你保證馬上登場。」

假如保羅真的必須因傷缺席一段時間，太陽替補後衛佩恩當前也在傷兵名單，太陽的主控工作可能落到小培頓身上，甚至戴文布克也要幫忙控球，太陽總教練蒙提威廉斯只能期望保羅趕緊歸隊，且帶著健康的右手準備迎接季後賽的來臨。