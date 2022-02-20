國內疫情未止，教育部近日發函主管的中小學及幼兒園，如學校出現確診案例，應24小時內進行校安通報，並配合疫情調查及停課情形，啟動線上遠距教學。另外，2月15日起陸續有1000多位外籍教師專案入境，他們不能申請入住集中檢疫所，必須住防疫旅館。

教育部統計，從去年4月20日到今年2月19日下午5時30分止，學生確診案例達到1107個，包括大專校院生470個、高中生168個、國中生127個、國小生220個及幼兒園生122個。

鑑於近日學生確診案例不斷出現，教育部近日函文所主管的中小學及幼兒園，一旦學校教師、職員、工友或學生出現確診案例，必須立即以電話或其他方式（如通訊軟體）通報教育部國教署長、副署長或學務校安組長；同時，在24小時時內進行校安通報。

教育部要求出現確診案例的學校，應配合地方政府加嚴措施及停課決定，同時向學生家長溝通，傳達有關停課等相關防疫配合措施，並啟動線上遠居教學或相關安心就學機制。

此外，為順利推動國家雙語政策，110學年經核發聘僱許可的外籍教育人員共1156人，之前第一波已有88人來台，自2月15日起開放「第二波高級中等以下學校外籍教育人員」申請專案入境，另外1068人可以提出申請。

不過因為國內疫情升溫，集中檢疫所量能有限，須優先支應國人隔離，衛福部已宣布，2月15日起，暫停受理境外生及外籍教研人員入住集中檢疫所之申請。

教育部表示，原預定入住集中檢疫所之外籍教育人員（含已核定、審核中及申請中），均須全數調整為入住防疫旅館，並請地方政府協助他們及其聘僱學校，在這些人入境日前5日完成異動，如未完成，將請外交部暫緩或廢止這些人的入境許可。

不過經由政府引進的外籍教育人員，若因為配合我國政策為入住防疫旅館者，比照原入住集中檢疫所之費用（14日共2.1萬元）由教育部國教署補助支應，超支部分則由各縣市政府自行依相關規定及聘僱契約辦理。