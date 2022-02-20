在許多宅男心中有著女神地位的日本知名 Coser 兼寫真女星、歌手和 Youtuber 的 Enako（えなこ），長相可愛甜美的她最早以 Coser 而爆紅，迅速獲擁了高人氣的她更是進軍日本藝能界，事業成功的 Enako（えなこ）先前更自爆破億的驚人年收入，讓大家對她的生活都感到好奇不已。而在近日，Enako（えなこ）便在她的 Youtube 頻道公開了另一項令人驚豔的事蹟，那便是 Enako（えなこ）家中所收藏的近 300 件角色裝扮服裝與道具！

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作為一名專業的 Coser，無論是各式各樣的假髮、長刀槍劍又或者是水手服和戰甲，或許在 Coser 家中都可說是必備品，而以 Coser 出道的日本知名女星 Enako（えなこ），她在 2011 年以 Cosplay 成知名遊戲角色「帕秋莉諾雷姬」而獲得矚目，因此拍攝了多本的寫真集。

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不僅如此，外型亮眼可愛的 Enako（えなこ）更獲得了索尼音樂公司的經紀約，並組團以女歌手出道，Enako（えなこ）炙手可熱的程度不僅使她獲封為「日本 Cos 界女王」，在日前的少年漫畫《刃牙》30 週年企劃，Enako（えなこ）更以性別轉換的方式登上了《週刊少年 Jump》雜誌封面，並裝扮成《刃牙》裡的知名角色而引起粉絲們瘋搶。

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而平時除了以 Coser 角色廣為人知，近年推出 Youtube 個人頻道的 Enako（えなこ）也在日前於頻道上公開了自家的 Cosplay 服驚人收藏！只見 Enako（えなこ）的自宅開箱影片裡可看到，為了將 Cosplay 時所需的服裝道具保護完善，因此 Enako（えなこ）也特地租借了倉庫來擺放她的造型服裝，並購買了大量的大型透明箱子將這些道具一一裝置在內，Enako（えなこ）也透露她現在都將這些服裝一件件標籤並上傳至雲端，交由她的服裝團隊打理，以方便大家拿取、找尋衣服的便利性。

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除了多達 300 件的 Cosplay 服裝以外，其中還可看到 Enako（えなこ）將假髮以資料夾存在的壯觀場面，Enako（えなこ）也透露光是倉庫所收納的假髮便多達了 200 多頂呢！

看到這裡，大家是否感到相當驚訝呢？而 Enako（えなこ）也在影片裡偷偷提到，今年將會有尚未曝光的全新寫真出爐，也因此各位讀者可千萬別錯過如此香的資訊啊！想知道更多後續請持續鎖定 JKF 的最新報導。