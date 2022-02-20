時隔7年「毒舌女王」小S重返台灣綜藝圈，新節目《熙娣想聊》、《小姐不熙娣》都引發話題，後者甚至開播就創收視紅盤，在圈內有著好人緣的小S，也很給力不斷找來大咖藝人上節目，昨天(2/19)她又拋喜訊，宣布開啟個人YouTube頻道，讓眾粉絲陷入瘋狂，直呼「終於等到了」，而消息曝光才1天，小S的YT頻道已有3萬追蹤。

小S昨天在臉書及IG同步貼出自拍照，帶來了喜訊，宣布成立個人TY頻道，問大家要不要訂閱一下？」，而頻道上也放了一支20秒的短片，小S以自拍方式做了介紹「哈囉大家好，我是小S徐熙娣，同時也是elephant DEE，這是我的YouTube頻道，看你想不想訂閱，也可以開啟小鈴鐺，到時候時不時的會上傳一些『有的沒的』影片」，讓粉絲激動不已，直呼感覺超棒立刻追蹤了，「在這個人生階段有S的陪伴真好」、「天啊，好開心s也有頻道了」。

小S影片放上跟阿雅的錄影花絮，大露深溝開心跟姊妹相聚。(翻攝自小S徐熙娣臉書)

而隔幾個小時後，小S又貼出一部歡慶自己節目收視第一的影片，她的好姊妹阿雅驚喜現身，原來是受邀當小S節目的來賓，於是在開錄前帶了紅酒給她，這段花絮拍成了YT影片，只見小S穿著細肩帶小可愛外搭毛衣外套，不時露出深溝，開心拿著禮物露出燦笑，沒想到立刻被姊妹開砲：「妳現在是在假笑嗎？」，小S笑爆承認，兩人互動逗樂全場。

長期定居美國的阿雅，這回返台多待幾日就為了助陣小S的新節目，小S也說她很快要回去工作了，「她現在所剩時間不多，可以陪她女兒的時間」，阿雅也跟著開玩笑：「我的時日不多了」，笑說自己是來創收視新低的。

先前小S曾聊到有問姊姊大S出演節目的意願，但秒被拒絕，但對於姊姊有無是否重返螢光幕？小S表示一直邀約但她都不願意，但覺得她心中還是有股演員的癮，可能遇到好劇本，覺得值得一試，就會點頭，「那天一定會來，她現在實在太漂亮，放在家裡好可惜」。