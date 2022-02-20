從大地方到小細節，這屆北京冬奧裡裡外外，都洋溢著濃濃中國風。圖為冬奧開幕式首個表演節目、農曆廿四節氣「立春」，綠色的蒲公英隨風擺盪，寓意大地回春、萬物復甦，展現中國式浪漫。（新華社）

由中國大陸舉辦的本屆冬奧會，大至開幕式的節目設計、冰雪運動場館設計，如冰絲帶、雪如意；小至吉祥物冰墩墩玩偶、禮儀人員服飾、元宵節當天市區新聞中心的小西點，都洋溢著滿滿的中國元素，向全球展現中華傳統文化魅力。

這次北京冬奧，開幕式2月4日當天適逢農曆的「立春」，首個登場節目「倒數計時」融入農曆二十四節氣，橫跨一年當中的春耕、夏耘、秋收、冬藏，向全球觀眾介紹中國以農立國的先人智慧。

此外，各大比賽場館的宣傳賣點，不僅僅運用高科技達到環保節能減碳，在設計上也富含中國元素。例如承擔單板和自由式滑雪大跳台比賽項目的首鋼滑雪大跳台，設計源自敦煌壁畫中的飛天飄帶，被暱稱為「雪飛天」；位於河北崇禮、舉辦跳台滑雪和北歐兩項比賽的國家跳台滑雪中心，造型酷似一柄彎曲的中國傳統飾物「如意」，暱稱「雪如意」。

此外，冬奧會雪車、雪橇、鋼架雪車項目的比賽場地「國家雪車雪橇中心」，賽道總長1.9公里，從空中俯瞰宛如一條蜿蜒的游龍盤踞山脊之上，被稱為「雪游龍」；舉辦高山滑雪賽事的國家高山滑雪中心，設置7條雪道，賽道蜿蜒交錯，遠遠望去像一隻振翅高飛的燕子，暱稱「雪飛燕」。

中國元素不只體現在大型硬體工程。擄獲一大票粉絲、紀念品商店甫開賣即售罄、生產工廠工人輪班趕工縫製的冬奧吉祥物「冰墩墩」玩偶，原型就是憨態可掬的國寶貓熊。冬奧開幕式引導運動員入場的禮儀小姐，身著旗袍立領連身裙、足蹬長筒靴，淺藍色漸層布料宛如中國潑墨山水畫，不僅造型修身優雅，又透露古典端莊的氣質。

就連在元宵節當天，市區新聞中心為中外記者準備的下午茶，西餐廳的西點烘焙師傅也發揮中西融合的巧思，以各式精緻的小西點呈現中華傳統文化，造型精巧可愛，讓許多媒體記者驚呼連連。

這些小西點中，有巧克力製作含招財寓意的貔貅，咖啡奶油製作的麒麟類似印章造型，白色奶油製作、頭頂撒紫薯粉的石獅子，甚至連腳下踩了一個繡球，烘焙師傅都完整呈現。內餡包了豆沙餡的核桃、表面紋路與真的核桃惟妙惟肖，上方裝飾京劇臉譜的小蛋糕，都很有中國傳統特色。

其中，貔貅和麒麟是中國古代神話中的兩種瑞獸，與「龍」、「鳳」、「龜」並列五大瑞獸。 此外，在古代，石獅子的作用主要是避邪。中國人歷來把石獅子視為吉祥之物，在中國眾多的園林名勝中，各種造型的石獅子隨處可見。古代的官府衙門或有錢人的豪宅大門前，都會擺放一對石獅子鎮守這座宅邸。

從大地方到小細節，這屆北京冬奧裡裡外外，都洋溢著濃濃中國風。