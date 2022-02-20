現居台灣的烏克蘭正妹莎莎表示，過去在烏克蘭為拔智齒，因為太緊張而哭出來，卻被醫生怒斥「再哭就滾回家」，她來台灣後，某次騎單車跌倒受重傷，動了3次手術才恢復健康，她大讚台灣的醫療團隊非常有禮貌，更稱讚台灣完善的健保制度，「救了她一命」。

YouTube頻道《不要鬧工作室》18日上傳最新影片中，來自烏克蘭的莎莎指出，在烏克蘭本來可以當一名心理醫師，但她為了來台灣而放棄機會，並嫁給台灣老公，兩人婚後每個周末都會計劃旅行。

莎莎表示，2020年的某個周末，和老公騎單車逛大溪老街，但她卻在下坡時跌倒，當場失去意識，由於傷口太大、失血過多，醫生說需要趕緊動手術，「好在我有台灣健保及其他保險」，但她手術過後，在醫院躺了一個禮拜，因為復原不如預期，所以又多動了兩次手術，才逐漸好轉。

莎莎說，過去在烏克蘭也有動過其他手術的經驗，最令她印象深刻的是，曾在烏克蘭拔智齒，因太緊張而哭了出來，沒想到醫師竟當場暴怒「妳再哭就滾回家」，對照台灣醫療設備及醫療團隊的態度，她大讚台灣的醫護真的很有禮貌，也很客氣，會提供很多建議。

莎莎感動地說，在台灣住院期間，除了受到醫護人員的照顧外，在烏克蘭的朋友得知她動手術，還匯錢給她當醫藥費，莎莎解釋，因為烏克蘭很多人沒有國家健保及保險，所以常常是一個人住院，其他人就會幫忙準備錢，「還好台灣的醫療制度很完善，雖然可能不是最完美，但確實救了我一命」。