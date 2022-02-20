外界關心國高中生是否延後上學，教育部日前回應，政策方向是「早自習讓學生自由參與」，高中生在第一節課開始（上午8時10分）前到校即可，預計111學年實施。對於此議題，淡江大學教育心理與諮商研究所教授、國民黨智庫執行長、前立委柯志恩昨(19日)在臉書表示，教育圈最近討論最多的是可否延後到校時間，連帶的也討論了大學是否要上滿18周，而她認為這些都見仁見智，「學習的好壞是在於學生本身要有自主的學習動能」。

關於學生到校時間，柯志恩表示，目前有一些大學如台大已逐步調整為16周，這點讓她相當羨慕，看看國外的大學，美國如果採學期制的話，上課約15至16周，加拿大及鄰近的日本韓國也一樣，相比之下，台灣的周數是比較多的，但競爭力有沒有比較強呢？就像到校時間從7點45分延到8點15，是否就會讓孩子睡眠充裕，學習效果更好？這些都見仁見智，學習的好壞是在於學生本身要有自主的學習動能，如果學校的課程設計的好，當然能引發學生去投入，有沒有大人在旁「督促」根本不是問題。

柯志恩更透露，以前被媽媽逼念書時，就把小說攤開和課本重疊，坐的遠遠的，整個「用功」的樣態，讓大人看了安心，自己也看得開心，而現在的小孩其實也一樣，以線上學習為名，開了不少的視窗，大人靠近就趕快轉換，一個按鍵就可讓自己免於責罰，所以世代不同，對於不喜歡的學習，只是規避的手法相異罷了。

正因如此，柯志恩認為，該聚焦的是找回大家與生俱來的好奇心和興趣，讓學習的內容本身是有意義的，否則再多的條規也無法找到學習的熱情，這點身為老師的她是謹記在心的。對此有網友留言表示，「一個盡責盡職的好老師就會有這種好的思維」、「教授耽心學生學習能力！現在學生能自發性學習的太少了」、「有興趣就會很努力，沒興趣就會裝裝樣」。