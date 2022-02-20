76歲法國知名模特兒經紀人布魯奈爾（Jean Luc Brunel）19日在巴黎獄中輕生，他生前被控性侵未成年少女，以及提供少女及女性給已故美國億萬富豪艾普斯坦享樂。

76歲法國知名模特兒經紀人布魯奈爾（Jean Luc Brunel）昨（19）日在巴黎獄中輕生，他生前被控性侵未成年少女，以及提供少女及女性給已故美國億萬富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）享樂，據傳受害女子多達上千人。

Why are so many people becoming “conspiracy theorists” and not listening to the mainstream press? https://t.co/0i4tnfKUPN — Tim Dillon (@TimJDillon) February 19, 2022

綜合英國《衛報》（The Guardian）、《每日郵報》（Daily Mail）報導，法國模特兒經紀人布魯奈爾19日凌晨1時被發現在巴黎南部的監獄中身亡，法國檢察官正在調查死因，不過初判他是輕生，據信布魯奈爾並未被獄方列為自殺監控名單之中。

2020年12月，布魯奈爾在巴黎戴高樂機場（Charles De Gaulle Airport）準備登機前往塞內加爾（Senegal）時被捕，他當時稱前往塞內加爾度假。布魯奈爾被捕後不久，就被法國檢方以涉嫌性侵、性騷擾未成年等罪行展開調查。他也被控性販運未成年少女，媒介上千名女性及未成年少女供已故美國淫魔富豪艾普斯坦享樂。

Seems more important than ever that the people who abused these children are exposed and prosecuted https://t.co/dhxHrR8ntI — Molly Jong-Fast (@MollyJongFast) February 19, 2022

報導指出，多名知名模特兒出面指控被布魯奈爾性侵，據悉法國警方已經偵訊過數百名潛在證人，不過布魯奈爾始終否認做過任何不法行為。2019年8月艾普斯坦在紐約獄中自縊後不久，布魯奈爾就消失在大眾面前。

1990年代，布魯奈爾是法國知名卡林模特兒公司（Karin Models）的老闆及星探，1999年被爆出濫權而遭公司開除後，布魯奈爾轉往美國，並且在艾普斯坦的贊助下創立模特兒經紀公司「MC2」，他因挖掘出包括克莉絲蒂特靈頓（Christy Turlington）、蜜拉喬娃維琪（Milla Jovovich）等多名超模而廣為人知。

76歲法國知名模特兒經紀人布魯奈爾（Jean Luc Brunel）19日在巴黎獄中輕生，他生前被控性侵未成年少女，以及提供上千名少女及女性給已故美國億萬富豪艾普斯坦享樂。（資料照／TPG、達志影像）

據悉布魯奈爾是在1980年代認識艾普斯坦女友、英國名媛麥克絲威爾（Ghislaine Maxwell），在她的介紹下進而認識艾普斯坦。

布魯奈爾傳出獄中身亡消息後，他的法律團隊發表聲明強調布魯奈爾陷入應該被質疑的媒體及司法體系之中，指出他從未停止澄清自己的清白，並且做了很多努力證明自己，「他的決定（結束生命）並不是受到內疚驅使，而是出於深深的不公不義之感。」

美國億萬富豪艾普斯坦被控在2000年初性侵犯數十名未成年少女，並且性販運少女供友人逞獸慾，其中英國安德魯王子被指控3度和當時還未成年的女子朱弗里（Virginia Giuffre）發生性行為。

艾普斯坦於2019年7月被捕，隔一個月便在紐約監獄中輕生身亡。安德魯王子則在2月中旬和朱弗里達成庭外和解，據悉和解金額高達1630萬美元（約新台幣4.5億元）。

★中時新聞網關心您：再給自己一次機會

自殺防治專線：1925（依舊愛我）24小時服務

生命線：1995

張老師專線：1980