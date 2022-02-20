為了振興因疫情受創的經濟，行政院去年10月推出五倍券，中央8部會也祭出加碼券，當時吸引民眾搶著登記抽籤、瘋搶券，但至今過了約4個月，使用率卻低，不如前一波加碼券，從前最熱門的千元國旅券使用率僅37%、888元農遊券連第2階段都還沒抽完，地方創生券更慘，使用率僅1成。

去年5月雙北爆發大規模群聚感染後，中央推出五倍券及加碼券振興疫後經濟，包括千元國旅券、i元券，888元農遊券，600元藝FUN券，500元客庄券、動滋券、地方創生券，還有數位登記就有的500元好食券，吸引民眾瘋搶，原先期待春節期間出遊會衝出一波消費熱潮，卻被今年1月從桃園、高雄爆出的疫情打亂，受衝擊減少使用率。

經濟部統計，目前五倍券已發放2332萬份，其中紙本1910萬份，僅79.62%兌換、數位421萬份，94.23%已花掉。使用期限至4月30日。

至於中央8部會發的加碼券使用率，《聯合報》報導，經濟部加碼的好食券，共發出414.8萬份，使用率85％，金額突破20億元，使用率最高，其次是藝FUN券，發出314萬份，到2月18日止共256萬人次、逾81％人領券使用。

交通部觀光局推出的國旅券，共發出242萬份，到2月10日止已領取238萬5782份，使用率僅37％，成效遠不如之前推的安心旅遊補助。

此外，農遊券熱度也降低，且分2階段抽籤至今仍未抽完，用券率54.49％。客庄券發出40萬份，截至2月17日使用率43%，較上次的81%低很多；動滋券使用率30％，500元地方創生券使用率更只有10％。而原民會i原券則還在統計中。加碼券使用期限除了動滋券到6月30日外，其餘都只到4月30日截止。