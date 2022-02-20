土耳其總統艾爾段提議在伊斯坦堡召開烏克蘭總統澤倫斯基、俄羅斯總統蒲亭共同出席的3方會議。艾爾段的發言人卡林說，土耳其持續針對蒲亭到訪事宜進行準備。

卡林（Ibrahim Kalin）昨天在伊斯坦堡書展活動中告訴記者：「我們總統提議俄羅斯和烏克蘭領導人會面，其實就是克服此一危機最重要也最實在的建議。」

土耳其廣播電視公司國際頻道（TRT World）報導，卡林表示，艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）3日訪基輔與澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）會談時，以及跟蒲亭（Vladimir Putin）通話時，曾分別與對方討論此事。

他並指出，艾爾段和蒲亭很快會再通電話。

卡林強調，土耳持續針對蒲亭到訪事宜進行準備，「我們跟俄羅斯對口在聯繫此事」。

艾爾段15日表示，澤倫斯基對於在伊斯坦堡或安卡拉召開3方會議態度開放。

針對艾爾段邀訪，克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）1月27日曾表示，蒲亭將於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情和兩國領導人工作安排允許下，訪問土耳其。

卡林表示，解決烏克蘭危機「應以對話和外交優先、應該降低緊張，雙方都該採取降低緊張的作為」。

他強調，土耳其在此一議題上為會續盡其責，「發生在烏克蘭的危機會對區域所有成員造成負面影響」、「我們期盼並且致力於不會有衝突、軍事干預或占領這種事情發生」。

美國官員指控俄羅斯計劃「假旗行動」（false-flag operation，意指偽裝身分、嫁禍他人以誤導公眾的行動），於「數日內」占領烏克蘭的可能性非常高。

土耳其一再表達斡旋烏克蘭和俄羅斯的意願，以透過外交手段解決潛在衝突。艾爾段多次提議在伊斯坦堡召開澤倫斯基和蒲亭出席的3方會議。

烏東違反停火事件激增，近日發生多起砲擊，頓內茨克（Donetsk）和盧甘斯克（Lugansk）也開始撤離平民，當地緊張情勢急遽升高。

西方國家指控俄羅斯在烏克蘭附近集結逾10萬大軍，恐計劃對這個前蘇聯加盟共和國發起軍事攻勢。莫斯科則一再否認有關侵略計畫，反控北大西洋公約組織（NATO）擴張至其邊境，破壞俄羅斯安全。（編輯：郭中翰）1110220