少女身心受虐5年，對象是名老師！1名在補習班當老師的男子2015年用假身分誘騙少女小芳（化名）稱有內衣模特兒工作，小芳傳了幾張內衣照後反悔不願接工作，男子就稱毀約需賠錢，威脅她陸續私傳密照與影片，5年下來累積近600張照片，小芳甚至被迫打工還了11萬並遭性侵，法官判25年徒刑。

判決書指出，男子在2015年時當時就讀國一的小芳稱有「內衣模特兒」工作機會，要求小芳提供內衣照，小芳傳送了幾張後反悔拒絕工作，男子則稱因為她臨時反悔賠錢，男子不滿下威脅散佈照片，要求小芳陸續再傳出裸照與私密影片，還讓小芳滿16歲後開始打工還錢。

小芳在2015年至2020年間共傳出約600張不雅照並打工給男子約11萬，甚至遭男子強迫發生關係，最後她在男友陪同下報警，檢方事後在男子高雄住處逮到人，並發現小芳的日記曾提到「每月最不想面對的日子就要來了，這本日記記載著我最不想面對的事」；據自由時報報導，李男在補習班當老師，並準備考警察，遭逮時還稱誘騙少女很有成就感，本身有SM性癖好。

法官認為男子在法庭聽到小芳崩潰憶案情時仍歪曲事實，男子辯稱是小芳工作爽約害他賠錢，他催討債務下才讓小芳不滿、誣陷他，法官認為他毫無歉意，且有妨害性自主、兒少性交易等多項前科，綜合事證後合併判處25年徒刑，可上訴。