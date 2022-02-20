苗栗某通運公司發生工安意外，導致28歲王姓女員工右腿截肢，事後卻爆出一連串風波。苗栗縣議員曾玟學也在臉書提出6點質疑，且就在高雄市勞工局對該公司進行勞檢後，謝姓小老闆受訪時的幾項回應讓人無法苟同，甚至與事實不符。

首先針對謝姓小老闆說，公司並沒有要用1萬和10萬元打發王小姐，王小姐住院時，經理帶著現金1萬元去探望，是考慮其在醫院食宿支用，而後續所有醫療費用和看護費，甚至療養院的看護費及每月薪資，公司都有給付。對此，曾玟學昨（19）日在臉書指出，這些部份本來就是依法資方要負責的部份，不用說得好像已經很盡責或周到的樣子，連這些都沒辦法做好才是大有問題，且職安署也指出，公司未足額給付失能補償的部份，違反了勞基法59條，將依法處分。

再者，當初是否打算只給10萬元和勞基法要求部分，接著就要當沒事請對方回來，給最低薪資繼續上班，這在勞資調解的時候都有白紙黑字記錄，甚至簽名確認。曾玟學說，這些他們手上也都有完整證據，請資方不要再繼續說謊了。

第三，謝姓小老闆說，若王小姐恢復良好，承諾會保障工作權，可以讓她在公司工作到65歲，也提到發生意外的機台，有基本的sop的操作方式，都有教她，也有一些規定。曾玟學指出，保障工作到65歲的這個說法，當然是王小姐其中一個權利和選項，但更是公司一廂情願找臺階下的說法，王小姐現在只想跟公司在法律和賠償上告一段落，就不要再有接觸了，她連經過公司門口都有陰影，根本不可能再為該公司工作。至於設備即便依操作要求，安全防護都是嚴重不足的，更何況也沒有完整的職員訓練，與其避重就輕的說這些，不如承認安全防護措施不足，改善並賠償才是真的。

苗栗縣議員曾玟學。（資料照／劉宗龍攝）

第四，謝姓小老闆針對自己太太對王小姐說，「截肢而已不嚴重啦，裝個義肢就能走了」、「你媽媽中風也走得好好的啊」，指出若這兩句話造成王小姐困擾，公司很抱歉，這兩句話事情，不要放在心上，並說明原意要鼓勵王小姐截肢再裝上義肢後，也可以正常生活，也要往後面的日子看，不要沉溺在截肢當中，所以做了一個比喻，告訴她你媽媽之前中風，現在也恢復的很好，強調並非落井下石。

曾玟學說，這些話當時聽在王小姐耳裡是多麼諷刺且傷人，事後說沒那個意思不要放心上，他不客氣地說，「這就是在講幹話而已。」

第五，至於勞資調解時，王小姐提出要求2千萬的賠償，謝姓小老闆認為是獅子大開口，所以才無法接受，曾玟學指出，這數字非空口隨便提出，王小姐目前28歲，就算以目前的薪資計算到65歲退休，就約莫1千200萬，加上行動不便所造成的各項衍生費用、長期醫療支出以及精神賠償，才會提出職災補賠償2千萬的要求。且實務上，最後的判賠數字都會再打折扣，所以在談判的時候喊到2千萬，並非真是獅子大開口，而談判過程也不是2千萬跟10萬兩個選擇，資方若有誠意，勞方態度也非不能協調，而這些在勞資調解時，其實都有記錄。

最後第六點，職安署中檢中心19日指出，18日派員至災害現場實施複查，事先並未通知事業單位，複查結果發現仍有違反動法令事項，已依規定處以局部停工處分及裁罰45萬元整，絕無所謂護航廠商情事。

曾玟學說，事實上，職安署中檢中心在事發超過三個月後，才在媒體報導民代關心後，至現場複檢，這個時間點已讓人覺得大有問題，自己也是掌握消息真的有事先通知，廠內還有進行應對了，沒有證據不會這樣隨意指控的。曾玟學也預告，除了事先通知19日下午會去檢查外，還有說21日會再去檢查一次，或許再次檢查的時間會改變，但呼籲職安署要跟勞工站在一起，避重就輕的調查和放水的檢查，只會讓勞工的處境更加艱辛。