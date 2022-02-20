知名網紅鳳梨（吳泓逸）近期雖忙著經營個人手搖飲料事業，卻也不忘與粉絲們互動及分享近況。昨（19）日他便在個人社群媒體上公開剛裝潢好的獨棟豪宅裝潢，不但設有健身房還有KTV，豪華設備立刻引起網友熱烈討論。

鳳梨昨日晚間於個人IG上公開一系列家中照片，並發文表示「我從交屋後搞裝潢搞了一年多，然後每天工作又幾乎都滿檔，根本沒什麼時間可以好好把家弄好，現在好不容易搞定了70%，剩下的等我這陣子把冷飲店忙完再弄了」。 在公開的照片中，鳳梨家的一樓就停放了2台豪車，還有多出來的空間，其他樓層也是應有盡有，甚至還有專屬的更衣室、健身房以及KTV歡唱空間，整體裝潢都以黑、白、灰色系為主，非常有「鳳梨的味道 」。

網友看到後也紛紛留言「哇~鼠鼠家裡還有健身室耶」、「那個麻將桌就是帥」、「鼠鼠的家裝潢的很美，辛苦了，身體也要注意」、「每個房間空間都可以看的出你的生活品質」、「浴室好高級，好像飯店的」、「這屋子裡每間房間看了都好喜歡，宅在家是一大享受」、「感覺就很素溪」、「每個空間都好長、好大」、「衣櫥內的衣服，不是黑就是白，帥」、「棉被是當兵的料」、「那衣帽間強迫症太可以了」、「有健身房就給讚」吸引超過3.2萬人按讚。