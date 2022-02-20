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Halfcourt shot to win the #TacoBellSkills Challenge pic.twitter.com/6g46ZwcpSK — Bleacher Report (@BleacherReport) February 20, 2022

全新改制的全明星周末技術挑戰賽，派出新秀隊、字母隊與騎士隊爭搶冠軍，經歷投籃、傳球與接力階段預賽後，結果由新秀隊跟騎士隊闖進中場投籃決賽，結果去年探花莫布利只花4.4秒就投進超大號三分球，幫助地主騎士隊拿下今年技術挑戰賽冠軍。

採取全新賽制的技術挑戰賽，投籃項目先由新秀隊登場，吉迪16分，康寧漢10分，哈里生巴恩斯6分，合計32分；接著換成字母隊，雅尼斯8分，接著亞歷克斯8分，薩納西斯4分，合計20分；最後是騎士隊，賈瑞特艾倫5分，莫布利18分，加蘭21分，合計44分，所以騎士隊搶到100分積分。

來到傳球項目，面對3個會移動的傳球目標，新秀隊合計拿下88分，其中吉迪36分最高；字母隊88分，其中雅尼斯48分最高；騎士隊70分，其中莫布利30分最高，結果是字母隊搶到100分積分，因為他們高分傳球比較多。

最後是接力項目，新秀隊3個人花了1分18秒完成，其中哈里生巴恩斯在底線三分投射全部落空，也花更多時間，接著字母隊並未超越新秀隊時間，尤其大哥薩納西斯投籃全部落空，最後的騎士隊也沒超越新秀隊，所以新秀隊搶到200分積分逆轉。

由於騎士隊與字母隊積分相同，兩隊進行三分投籃驟死賽，騎士隊派出加蘭，字母隊派出薩納西斯，結果薩納西斯沒進，加蘭第一球就命中，宣告淘汰字母隊，騎士隊將跟新秀隊爭冠。

決賽階段比的是中場投籃，也就是LOGO Shot，新秀隊只花9.9秒，就靠康寧漢投進超大號三分球，接著騎士隊只花4.4秒，就靠莫布利投進三分球，地主騎士隊宣告拿下今年技術挑戰賽冠軍。