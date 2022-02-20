一名網友在《爆怨公社》發文，隔壁家的小孩突然從陽台爬進自家房間內，未料帶回去找媽媽時，媽媽竟態度冷淡地一把抓回孩子、不發一語關上門，詭異態度讓原PO傻眼，不少網友底下留言驚恐表示表示：「是正在做盜竊訓練的蜘蛛人嗎？」、「會不會是來拿上次過來忘了帶回去的玩具?」、「直接報警 說不定是被家暴」、「這要報警了吧」。

原PO在《爆怨公社》發文，自己快嚇死了！隔壁大約小一或小二的小孩，，從自家的四樓陽台窗戶爬進她家內，該網友表示一開始先聽到孩子哼歌的聲音 ，當時還在房間弄電腦，便和先生說:「 老公這孩子的聲音怎麼這麼像在我們陽台。」不到一分鐘，房間的落地窗直接被打開，一名孩童衝進房間裡面。

當下這名鄰居小孩還想逃跑回去，壓制不動他，最後是由網友和老公一起連哄帶抓的才把孩子牽制住。沒想到帶著男童回家按門鈴，他媽媽什麼都沒說，把孩子帶進去以後就直接關上門，因為媽媽態度奇怪，擔心還有下次，所以打電話到議員服務處，通知學校跟社工。

不少網友搞笑的說:「正在做盜竊訓練之蜘蛛人，範圍也推廣到鄰居家，但很不巧的，今天居然鄰居在家⋯⋯」、「會不會是來拿上次過來忘了帶回去的玩具?」但也有網友認為「這要報警了吧」、「是不是被家長關在陽台，他才會爬過來你們家，不然這個年紀應該知道這樣很危險」「該不會是受虐兒想逃走吧！？」、「直接報警 說不定是被家暴」。

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