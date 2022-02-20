彰濱工業區一棟鐵皮建造油封工廠20日凌晨2時31起火。（彰化縣消防局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰濱工業區一棟鐵皮建造油封工廠20日凌晨2時31起火。（彰化縣消防局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰濱工業區一棟鐵皮建造油封工廠20日凌晨2時31起火。（彰化縣消防局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰濱工業區油封工廠烈焰狂燒 消防弟兄冒雨頂風戴呼吸罩搶救

寒流又下雨，彰化縣鹿港鎮彰濱工業區一棟鐵皮建造油封工廠20日凌晨2時31起火，由於廠區堆放都是易燃物品，火勢一發不可收拾，霎時燃成一片火海，火光沖天，彰化縣消防局第三大隊搶救，冒著冷凍空氣和雨水、強近海風與狂烈火焰拚搏，濃煙嗆人，奮戰3個多小時，5時28分火勢撲滅。

這起工廠大火發生在深夜，天色暗，天候更惡劣，燃燒濃煙還發出刺鼻味道，非常嗆人，搶救消防員都戴上空氣呼吸器，部署水線搶救，吃足了苦頭，幸好深夜工廠沒上工，沒有人員受困、傷亡。

彰化縣消防局共出動消防車輛29輛、救護車1輛、消防人員60人，第三大隊長詹江洲指揮搶救，4時36分火勢控制。5時28分火勢撲滅，現場燃燒樓地板面積超過500坪，起火的原因和損失狀況，還在進一步調查了解。

彰化縣環保局表示，後續將依據消防局火場鑑定報告，釐清是否有人為疏失，後依《空污法》第32條處10萬至500萬元罰鍰。