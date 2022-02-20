入冬首波寒流降溫有感，根據中央氣象局低溫統計，今(20)晨平地最低溫出現在台中大甲測站，測得溫度7.7度，氣象局持續針對19縣市發布低溫特報以及7縣市豪雨特報，今天低溫將持平或持續下探，預計周二(22日)寒流稍減弱，氣溫稍回升。

氣象局預報員陳伊秀表示，今早低溫範圍相當廣泛，彰化以北一直到基隆自動測站已經出現8-9度的低溫，其中今晨最低溫出現在台中大甲7.7度，雖然今晨6時左右新北市富貴角測站測得6.2度，但該自動測站資訊因為有誤須調校，因此不列入本島今日最低溫紀錄。

陳伊秀指出，今天白天一直到傍晚到晚上氣溫將持平或持續下探，南投以南到高雄氣溫也只有11-12度，晚上8時至10時入夜到明天清晨會稍微回溫一點，但各地依舊相當寒冷。

陳伊秀指出，明天清晨還是很冷，花東地區最低溫則出現在凌晨到明早，周二白天寒流稍減弱，氣溫會稍微回升，但明顯感受氣溫回升要到周五甚至228連假期間。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」專頁指出，受華南雨區影響，各地雲量皆多，有短暫雨，中北部、東北部及東部有局部大或豪雨發生，全天氣溫感受皆濕冷。

至於民眾關心的降雪，由於各地持續性下雨，若溫度與水氣條件配合，北部2000至2500公尺以上山區及中南部3000公尺以上高山有降雪或下霰的機率，合歡山上午8時左右已經有下冰霰，玉山則要再等等。