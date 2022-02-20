ROC花滑組合莫洛佐夫(左)、塔拉索娃獲得銀牌。（美聯社）

北京冬奧花式滑冰的雙人滑，最後由大陸組合隋文靜／韓聰兩度破紀錄摘下金牌。屈居銀牌的ROC組合塔拉索娃（Evgenia Tarasova）／莫洛佐夫（Vladimir Morozov）差距非常小，他們在短曲拿到84.25的超高分，不料隋文靜隊伍硬是拿到破紀錄的84.41分。最後塔拉索娃隊伍總分239.25分，隋文靜隊伍再度是破紀錄的239.88分並以0.63分的微弱優勢勝出。

陸媒《新浪體育》報導，一位俄羅斯記者賽後詢問隋文靜隊伍，身為地主是否有讓他們獲得一點分數優勢（兩度突破世界紀錄）？韓聰回答說：「我們是個打分的項目，也是展示自己的項目。你能看到我們挑戰捻四周的難度，賽場上沒有其他的雙人滑挑戰。平昌冬奧會，我們也被打了一個很接近的分數，您是否也要質疑平昌的裁判呢？」

2018年平昌冬奧，隋文靜隊伍以更小的0.43分差距輸給德國隊，這說明在頂尖雙人滑隊伍的差距本來就很小。韓聰強調這是由裁判評分的項目，本來就必須相信評審，如果要質疑每一場比賽分數不公平，那就沒辦法比賽了。

根據俄國網友在《俄羅斯體育網》的投票，51%認為評審偏袒地主，49%相信是隋文靜他們本來就贏了。這個數據也顯示兩隊實力本來就很接近，甚至也有大陸網友認為是ROC隊伍的表現更好。

本屆北京冬奧的雙人滑極為精彩，在短曲項目一連出現3次世界紀錄，最先是ROC的米希娜（Anastasia Mishina）／加利亞莫夫（Aleksandr Galliamov）的82.76分，接著是塔拉索娃隊伍的84.25分，再來是隋文靜隊伍的84.41分。

總分的紀錄保持人原先是米希娜隊伍在歐錦賽創下的239.82分，最後也被隋文靜隊伍的239.88分超越。米希娜隊伍後來拿到銅牌，在金牌隋文靜隊伍之外，第2、3、4名全是ROC隊伍。