台灣競速滑冰選手黃郁婷日前參加北京冬奧時，在賽前練習身穿大陸隊服惹議，行政院長蘇貞昌認為此行為極為不當，要求教育部、體育署針對黃郁婷不當言行進行調查並適當處分，總統府則表示支持。對此，國民黨立委葉毓蘭表示，黃郁婷在冬奧賽前的隊服事件，確實做錯了，但教育部、奧會等主管機關「錯更大」，並以12字批政府的問題在於「不教而殺」。

「北京冬奧即將閉幕，台灣的會後賽才要開始？」葉毓蘭今（20）日在臉書發文表示，去年東京奧運與帕奧，她緊盯賽事，舉國同歡、血脈噴張、大聲加油的情景，已經許多年未見了；而賽後，立委們在立法院也努力修法，希望尋求讓更多年輕人為國爭光的誘因，排除障礙。

對於北京冬奧，葉毓蘭坦言，除了黃郁婷穿著大陸隊服PO網一事外，她對中華台北的賽事與戰績並沒有掛念，反倒是美國的諸親好友們不斷傳來中美混血的谷愛凌，在冬奧中的精采表現，但怎麼樣她也提不起像去年夏天般的熱情，彷彿身臨其境，在場邊為麟洋、小戴、小林等嘶吼加油！這就是體育如何凝聚愛國心、認同感的鐵證。

葉毓蘭認為，黃郁婷在冬奧賽前的隊服事件，確實做錯了，但是錯更大的是教育部、奧會等主管機關，為何在賽前沒有給予明確的指引？告訴他們什麼是可以做，又有什麼不可以做？現在又在賽後放話法辦，是因為「狡兔死，走狗烹；飛鳥盡，良弓藏」？

對於此事，葉毓蘭指出政府的問題在於「不教而殺」，不但事先沒有明確的言行指引，黃郁婷開始有不當言行，主管機關就該好言規勸開導，教育部長直接電話卻無片語言及，難免讓人以為這是言論自由範圍，前無指導、中無警惕，後有處罰，這就不盡公允。