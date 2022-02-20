根據大陸中央氣象台發布，受持續陰雨雪和冷空氣共同影響，大陸南方大部氣溫將顯著偏低。預計20日早上8點到24日晚間8點，貴州中南部、湖南南部、江西南部、雲南東部、廣西、廣東、福建、海南等地的日平均氣溫較歷史同期偏低5℃以上。

其中，雲南東南部、貴州南部、湖南南部、江西南部、廣西大部、廣東中西部等地偏低可達7℃以上，最低氣溫4℃線將壓至華南中南部。另外，受冷空氣影響，內蒙古中部日平均氣溫也較歷史同期偏低5℃，部分地區偏低7℃。