低溫藍色預警續發佈 陸南方大部氣溫顯著偏低 10:292022/02/20 旺報 吳泓勳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 受陰雨雪和冷空氣共同影響，大陸持續發布低溫藍色預警。（本報系資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 根據大陸中央氣象台發布，受持續陰雨雪和冷空氣共同影響，大陸南方大部氣溫將顯著偏低。預計20日早上8點到24日晚間8點，貴州中南部、湖南南部、江西南部、雲南東部、廣西、廣東、福建、海南等地的日平均氣溫較歷史同期偏低5℃以上。 其中，雲南東南部、貴州南部、湖南南部、江西南部、廣西大部、廣東中西部等地偏低可達7℃以上，最低氣溫4℃線將壓至華南中南部。另外，受冷空氣影響，內蒙古中部日平均氣溫也較歷史同期偏低5℃，部分地區偏低7℃。 首波寒流來襲 18縣市發布低溫特報 連3天不到10度 強冷空氣報到 吳德榮：周日、周一晨下探10度 #偏低 #南部 #氣溫 #顯著 #冷空氣 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 直逼寒流等級 周末冷空氣強襲全台凍翻 最低溫不到10度 21:562022/02/17 生活 下風處污染易累積 高屏空品橘色提醒 10:562022/02/17 財經 入冬首波寒流報到！吳德榮：明天恐僅7度 09:332022/02/19 生活 寒流發威剩9度 台灣迎來「最冷的一天」 回暖時間曝光 21:352022/02/19 生活 藍營這2大咖若選南部 郭正亮預測戰況 22:522022/02/16 政治 今年首波寒流來襲 新北啟動關懷街友 16:502022/02/19 生活 日立冷氣 發表日本潔淨雙重科技 04:102022/02/17 投資理財 雨下「歸剛欸」 強烈冷氣團挾雨彈來襲 急凍日要來了 08:092022/02/18 生活 雲林茂谷銷售不間斷 全家便利商店「全＋1」商城上架熱銷 18:572022/02/16 生活 桃竹山區學校開暖氣 最快5月訂規範 04:102022/02/15 生活新聞 低溫7度！冬季最冷一天要來了 專家預告時間點 07:242022/02/19 生活 兩岸熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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