高捷人員到場檢視挨撞列車列車頭毀損情形。（高捷公司提供／石秀華高雄傳真）

高雄輕軌又挨撞！一列輕軌列車昨（19）日晚間行經文武聖殿站和壽山公園站之間的大公路口，1名騎電動自行車的男子疑闖紅燈撞上列車頭，男子當場倒地，沒多久卻牽起電動自行車後逃離現場，轄區警方正循線追緝肇事者；高捷今（20）日表示，列車頭被撞，初估損失金額約25萬，將對肇事者求償，絕不寬貸。

高捷公司今天上午表示，19日晚間7時39分許，輕軌下行列車行經C16文武聖殿站和C15壽山公園站站間時，於大公路口遭疑似騎乘電動自行車的男子擦撞，當時列車為綠燈可通行狀態，司機員立即機警緊急停車，車上約60名乘客未受傷，虛驚一場。

高捷指出，肇事的騎士在現場肇事逃逸，高捷隨後指引車上旅客清車後，步行返回C16車站月台候車；高捷表示，該起事故初步判斷騎士未遵守交通號誌燈號闖紅燈所致，造成輕軌列車前方車頭局部損傷。

高捷表示，該起事故被撞的列車，飾版部分若為更換新品修復，金額約需25萬，藝術膠帶部分，則需由創作單位另行評估，針對肇事者的行為，高市捷運局和高捷將依法追究絕不寬貸。