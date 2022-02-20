寒流發威迎來「最冷的一天」，連續兩天氣溫溜滑梯，彰化消防救護和醫院急診疲於奔命，彰化縣從19日上午8點到20到上午8點，已經有64件非創傷送醫，其中4件消防員抵達已無心跳呼吸，最年長為北斗鎮87歲男子，醫師呼籲一定要注意保暖，尤其長者心血管比較脆弱。

氣溫急凍，彰基、秀傳等各大醫院的急診人數都暴增，這一波寒流，更較大年初六年假尾聲那波更強、更濕冷，非創傷送醫急救人數也創高峰。OHCA最年長87歲，最年輕才56歲。

彰化縣消防局統計，從19日上午8點到20日上午8點，24小時之間，非創傷送醫多達64件，較平常日還多，其中4件救護人員出勤時，患者處於無心跳及呼吸狀態，彰化縣消防局強調，4件OHCA不代表為猝死案件，患者送醫急救亦有極高機會恢復心跳及呼吸。

這4件OHCA，分別是彰化市56歲男子、北斗鎮87歲男子、大村鄉84歲男子和溪州鄉83歲女子。

各大醫院醫師和彰化縣衛生局也都呼籲，冬季要做好保暖的工作，關鍵時間，務必做好保暖，特別是頭部、脖子要戴帽子、圍上圍巾，雙腳也要穿襪子，做好全面的防護。尤其

，老人家心血管比較脆弱，容易心肌梗塞，起床動作一定要緩慢，先踢踢腿做好暖身，一旦發現身體不適就要盡快就醫

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