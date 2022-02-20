大陸教育集團新東方去年12月28日宣佈成立「東方甄選」，進軍直播帶貨。根據日前數據顯示，在近兩個月26場直播中，東方甄選累計帶貨商品數335件、銷售額454.76萬元（人民幣，下同），其中，單日銷量最高的一天，東方甄選售出了1.1萬件商品。不少大陸網友評論「雖然不算太多，但總得有一些時間轉型」

而在春節過後的2月16日，新東方總裁俞敏洪也在個人公眾號發表了一篇文章，其中談到新東方當前處境以及新直播業務面臨的現狀。俞敏洪表示，今年K9業務回應國家政策全部停止，新東方過了自成立以來最安靜的一個寒假。春節期間，由於農產品的供應鏈和物流跟不上，東方甄選停止直播。現在開工了，直播這周會慢慢恢復起來。

根據《證券時報》報導，在直播貨品方面，截至2月17日，東方甄選共計售出1.5萬件單價小於50元的商品；3200餘件單價50至100元區間的商品；1500餘件單價100至300元區間的商品；而價格超過300元的商品銷量幾乎可以忽略不計。此外，大部分商品均為水果、牛羊肉等農產品。

另外粉絲數量上，自開播以來，東方甄選粉絲總量為21.17萬，粉絲增量15.43萬，粉絲漲幅0.73％。整體呈穩定增長趨勢，並且過去一周以來，東方甄選明顯增加了影音內容量，目前粉絲仍處於上漲期，有待持續營運。