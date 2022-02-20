據路透報導，知情人士透露，美國國防部計畫增加為美國政府管理的稀土礦、鈷和鋰的庫存，以減少對中國的長期依賴。

一名知情人士表示，新的庫存協議指導意見預計最早將於下周公布，美國總統拜登在2021年2月已經發布了一項研究美國供應鏈韌性的行政命令。

報導指出，稀土經常被轉化成磁鐵，用於下一代武器研究，以及洛克希德馬丁F-35戰機和雷神(Raytheon)的精確制導武器。鋰是製造電動汽車電池的關鍵原材料，對於美國國防部實現非戰術車輛零排放的目標至關重要。

為此，美國一直在囤積稀土，盡可能保證有充足的儲備。據了解，美國是世界上稀土存量最大的國家，但為了保護這種戰略性資源，他在過去主要依賴中國的稀土供應來滿足需求，一度連唯一的芒廷帕斯稀土礦都關閉了。

根據路透報導，知情人士表示，美國國務院、能源部和國防部於2月初簽署了一項協定，涵蓋了上述材料和電網中使用的大型電池。

據不願透露姓名的知情人士透露，該協議使美國能源部等其他部門能夠協調並從這些庫存中提取。報導稱，無法確定協議是否規定，這些庫存的材料是否必須有特定的來源。美國國會試圖規定美國國防部可以從哪裡獲得稀土。