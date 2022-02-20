烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）今天表示，指稱烏克蘭砲擊東部分離分子掌控區與俄羅斯邊境的說法「純屬虛構」，烏克蘭不會回應挑釁。
俄國與烏東接壤地區以及烏克蘭分離分子掌控區傳出爆炸之際，澤倫斯基今天在一年一度的慕尼黑安全會議（ Munich Security Conference）對西方安全官員發表上述談話。
他說：「昨天在（分離分子）臨時占領區的狀況顯示，砲彈似乎從我方射出，一些直接落入（俄羅斯）羅斯托夫 （Rostov），這些說法純屬虛構。」
他敦促西方國家別等到俄國入侵烏克蘭才施加制裁。
俄羅斯在與烏東接壤處集結約15萬大軍，還說為了俄國長期安全著想，必須聽到烏克蘭永遠不會加入北大西洋公約組織（NATO）的承諾。
但西方國家領袖認為俄國準備入侵烏克蘭，他們說，俄國攻烏將面臨嚴重後果，警告莫斯科別試圖重劃歐洲邊界。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1110220
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