阿里巴巴旗下販賣生鮮食品子公司盒馬鮮生，近日遭媒體報導指出，有一名員工因薪資單被同事看到而遭到開除，引發網友在微博熱議。不過，該公司表示，因工資屬於公司機密，員工手冊等有明確規定。

根據《九派新聞》報導，近日，山東濟南一名員工因薪資單被同事看到後，被盒馬鮮生以洩露機密開除，引發熱議。不過，該名員工喊冤，表示自己並不是故意洩露薪資單，而是被別人偷看到的。盒馬回應，薪資屬於公司機密，員工手冊等裡有明確規定。

律師指出，如果公司在聘用通知或員工手冊、保密協議等資料中，明確約定工資屬於機密不得洩露，並且這些規章也經過合法程序通過並公布，那麼勞動者違反了之後，公司可以以此為由開除。根據最高法院司法解釋規定，因用人單位做出的開除等決定而發生的勞動爭議，用人單位負舉證責任，也就是用人單位要證明是員工洩露的，那目前該案員工說不是自己故意洩露的，是被其他人偷窺，因此公司舉證難度比較大。

另外，報導指出，據盒馬鮮生工作人員指出，雙方目前已經進行到勞動仲裁階段，當地仲裁委員會已委託調解員聯繫公司進行庭前調解。