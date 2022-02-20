奇鋐(3017)2021年合併營收為473.32億元，年增19.33%，法人預估，奇鋐2021年每股盈餘可望逾8元，受惠於基地台、伺服器及交換機佈局發酵，奇鋐今年業績看好，有機會較2021年雙位數成長，近期投信積極加碼，推升奇鋐股價再創掛牌新高價。

奇鋐近幾年將產品重心轉向通訊及散熱相關產品，降低電腦機箱及系統組裝產品比重，加上公司在2019年底切入伺服器市場後，陸續拿下北美地區及大陸地區品牌大廠訂單，帶動公司整體營收及獲利在新冠肺炎疫情及中美貿易戰等衝擊下仍逆勢創高，2021年前3季每股盈餘達6.2元，去年第4季合併營收為122.13億元，為單季歷史次高，法人預估，奇鋐每股盈餘可望逾8元。

通訊基地台標案及伺服器產品出貨穩健，奇鋐1月合併營收攀升至43.52億元，月增7.46%，年增22.54%，為去年5月以來新高；隨著基地台、伺服器、交換機佈局發酵，奇鋐今年營運看好，預估今年營收有望較去年兩位數成長。

奇鋐因業績前景看俏，近期投信積極買超，累計自1月14日到2月18日投信共買超奇鋐8621張，在投信力挺下，奇鋐本週股價強勢大漲，上週五收盤價114元更創下掛牌新高。