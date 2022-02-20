連千毅直播的一大亮點，就是畫面中「春光無限」，總會找來正妹辣模陪播出，其中，JKF女郎長瀨昆妮就是熟面孔，被封為全台最辣「日文女神」的她，是連千毅的貼身女助理，擁有美艷臉蛋與E級魔鬼身材，以「連千毅愛徒」名號獲得高討論度，而昨天她上傳一組新照片，大開深V搭高鐵，辣到讓網友們看得眼睛快掉出來。

網紅長瀨昆妮過去曾是日文老師，因緣際會之下，如今主要工作是在連千毅身旁幫忙，被封為「日文女神」的她，人氣與知名度因此暴漲，目前臉書有著92萬追蹤數，IG則累積了21.1萬粉絲，受到廣大男性粉絲愛戴，而長瀨昆妮也不吝經常透過社群分享生活點滴，連日常照片都非常香豔刺激，放送粉絲福利。

長瀨昆妮搭高鐵洩春光。(取材自hou_queenie IG)

昨天，長瀨昆妮就在社群貼出3張近照，寫下：「時速三百公里，衝回你的懷裡，高鐵人生~~趕場~~」，只見她搭個高鐵也不改火辣作風，一身細肩帶深V低胸洋裝，外頭罩著白色毛絨外套，渾圓E球全都露，其中還有一張採取由上往下的「上帝視角」，拍攝腿上的高鐵車票，但眾人都被她纖細白皙的雙腿奪去視線，畫面實在是太養眼。

長瀨昆妮搭個高鐵也能大洩春光，惹得眾多男性粉絲心癢癢，在網路上掀起暴動，瘋狂留言「我不介意讓妮妮在我的懷裡」、「那我要好好準備做好衝擊囉」、「胸口小心著涼啊！、「來來來，我準備好抱滿抱緊了」、「好喔等妳衝過來」。