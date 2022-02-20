香港第五波疫情大爆發，多間公立醫院床位供不應求，大批患者連日來冒著寒風在急診室外的帳篷候診，有議員及學者狠批港府及醫管局這種狀況絕對不可以接受。香港醫管局稱目標於昨日（19日）內安排所有病人返回室內等候，今（20日）凌晨時分香港多間醫院外的帳篷等候區內，候診病人暫清零。

據港媒東網報導，今凌晨起，香港多間醫院視察，發現醫院外的帳篷內不再有候診病人等候，但未知是否患者近日見到醫院外狀況後，寧願留家自行隔離，但目前多間醫院外的帳篷等候區暫時清零。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強表示，「露宿等入院絕對不可以接受」，港府及醫院管理局均需負上責任。香港特首林鄭月娥上18日也表示要等候入院「不能接受」，稱非常心痛，並要求一定要解決事情。

陳偉強說，林鄭只下達口號式命令，但要將病人搬到室內都要時間，加上她只指示香港食物及衛生局局長陳肇始發信予私家醫院協助，但完全沒有效力，對方亦不會理睬，更表示不會接收新冠病人，反映港府未有實質行動。

香港議員田北辰指，目前香港醫療系統瀕臨崩潰，當前急務是處理醫院病床嚴重不足的問題，以及加強保障醫護人員的健康安全，建議港府將部分排隊等候入院的確診者，安置到鄰近的體育館等候，避免他們在寒冷天氣下苦等。另外，他強調，港府必須確保所有醫護有齊所需的保護裝備，包括口罩、保護衣、快速測試套裝、以及基本生活用品等。